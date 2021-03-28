Американские полицейские заключили в наручники сбежавшего с уроков мальчика

Полицейские надели наручники на пятилетнего мальчика в США. Ребенок провинился тем, что сбежал с уроков.

Полицейские надели наручники на пятилетнего мальчика в США. Ребенок провинился тем, что сбежал с уроков.

Руководство школы обратилось в полицию после того, как один из учеников сбежал. Правоохранители нашли мальчика и отчитали его. Школьник рыдал и кричал, затем офицер усадил его в служебную машину, передает РЕН ТВ.

Полицейские доставили ребенка в школу. Там стражи порядка надели на него наручники, скрестив руки за спиной. Правоохранители объяснили мальчику, что такое наказание ждет всех, кто не слушается.

Родители ребенка подали иск в суд после произошедшего. Мать ребенка требует денежной компенсации за моральный ущерб. По мнению адвокатов семьи, малыш перенес психологическую травму.