Психологи назвали вечернее время самым депрессивным для одиноких людей

Ученым удалось выделить с помощью своих методов исследования интервалы времени, когда психика человека наиболее подавлена.

Ученым удалось выделить с помощью своих методов исследования интервалы времени, когда психика человека наиболее подавлена.

Исследования психологов и физиологов показали, что период с 20:00 до 22:00 для одиноких людей наиболее тяжелый. Возможно, это одна из причин, по которой люди назначают в это время свидания и встречи, избегая одиночества и негативных эмоций. Об этом заявила профессор МГППУ, психолог Марина Розенова Агентству городских новостей "Москва".

Специалист рассказала об особенностях ночного промежутка времени между 3:00 и 5:00. Если человек не спит, у него усиливаются волнения и переживания, а также подавляется логика. Современные технологии помогли доказать факт с помощью анализа постов, которые люди делают в социальных сетях в это время суток.