Врач-нарколог дал советы родителям по отучению ребенка от курения

Интерес к курению возникает у детей в 12-14 лет, когда школьники хотят выделиться из толпы и сделать то, что запрещено.

Интерес к курению возникает у детей в 12-14 лет, когда школьники хотят выделиться из толпы и сделать то, что запрещено.

Если родители подозревают о пагубной привычке своего ребенка, не стоит пытаться сразу же пресечь его попытки строгим наказанием. Необходимо беречь доверительную обстановку в отношениях, рассказала врач-нарколог республиканского наркологического диспансера Коми Кристина Егорова.

"Узнав о появлении вредной привычки, не унижайте подростка. Выберите подходящий момент и в спокойной доверительной беседе обсудите с ним возникшую проблему", — посоветовала медик в беседе с изданием "Первоисточник".

Не нужно использовать в качестве аргумента ссылку на возраст, поскольку это может возыметь обратный эффект. Родители должны делать упор именно на вредное влияние сигарет и развитие зависимости. Также нужно донести до ребенка, что курить очень дорого и не престижно.