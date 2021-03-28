Вандал повредил памятник основателю сербского государства в Белграде

Афганец отломал крест на памятнике основателю сербского государства Стефану Немане в Белграде. Правоохранители задержали злоумышленника.

Афганец отломал крест на памятнике основателю сербского государства Стефану Немане в Белграде. Правоохранители задержали злоумышленника.

Автором монумента является российский скульптор Александр Рукавишников. По подозрению в вандализме задержали 28-летнего мигранта из Афганистана. Согласно данным следствия, злоумышленник долго ходил возле памятника, а затем отломал крест и сбежал. У задержанного обнаружили наркотики. Также выяснилось, что молодой человек нарушил условия въезда в Сербию.

Памятник Стефану Немане открыли в январе этого года. Церемония прошла в сербский государственный праздник — День св. Саввы. Президент Сербии Александар Вучич выразил особую благодарность Рукавишникову, назвав его одним из лучших скульпторов современности.

Еще один случай вандализма произошел в Красном Селе. Там школьники затушили Вечный огонь и попали на камеру видеонаблюдения. Мальчик и девочка закидали пламя снегом.