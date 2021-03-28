Путин может провести заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин планирует провести ряд встреч на следующей рабочей неделе, сообщил телеканал "Россия-1".

Президент России Владимир Путин планирует провести ряд встреч на следующей рабочей неделе, сообщил телеканал "Россия-1".

Уточняется, что российский лидер примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям.

Кроме того, запланирована встреча с членами Кабинета министров РФ. При этом сотрудники телеканала не стали исключать возможность важных международных переговоров, которые могут состоятся на фоне последних событий.