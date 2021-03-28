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14:26   28 Марта 2021
Политика

Путин может провести заседание Совета по межнациональным отношениям

Путин может провести заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин планирует провести ряд встреч на следующей рабочей неделе, сообщил телеканал "Россия-1".

Уточняется, что российский лидер примет участие в заседании Совета по межнациональным отношениям.

Кроме того, запланирована встреча с членами Кабинета министров РФ. При этом сотрудники телеканала не стали исключать возможность важных международных переговоров, которые могут состоятся на фоне последних событий.

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