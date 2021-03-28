В США придумали, как получать пальмовое масло без вреда для окружающей среды

Объемы производства пальмового масла можно нарастить без угрозы для территорий тропических лесов. К такому выводу пришли ученые из США.

Объемы производства пальмового масла можно нарастить без угрозы для территорий тропических лесов. К такому выводу пришли ученые из США.

Большой спрос на пальмовое масло приводит к тому, что фермеры вырубают тропические леса для создания плантаций, где производится этот продукт. Как говорится в опубликованной в научном журнале Nature Sustainability статье, американские специалисты нашли способ решить эту проблему.

Помочь нарастить объемы производства пальмового масла может создание системы земельных ресурсов. Выяснилось, что треть объема пальмового масла производится в Индонезии. Мелкие фермеры владеют 42% таких земель.

Ученые посоветовали фермерам повысить эффективность сбора урожая и бороться с сорняками. Вдобавок к этому, американские специалисты обсуждают эту тему с властями страны и организациями, чтобы экологично увеличить объемы производства.