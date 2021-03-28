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14:15   28 Марта 2021
Политика

Путин рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

Путин рассказал о своем самочувствии после вакцинации от COVID-19

Президент России Владимир Путин рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавирусной инфекции.

Владимир Путин сообщил, что никаких побочных эффектов после применения российской вакцины не было. Он чувствует себя хорошо.

Президент отметил, что все российские вакцины от COVID-19 одинаково качественны и эффективны. Одна из них держится чуть дольше, у другой — меньше уровень защиты, но она помягче.

При этом президент страны так и не сообщил, какой именно из трех российских вакцин он привился. По словам Путина, этой информацией обладает лишь его лечащий врач.

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#путин #вакцина #коронавирус

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