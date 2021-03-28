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14:09   28 Марта 2021
Общество

Путин рассказал, при каких условиях в России отменят ограничения по COVID-19

Путин рассказал, при каких условиях в России отменят ограничения по COVID-19

Ограничительные меры, введенные в России на фоне пандемии коронавируса, могут отменить в случае достижения популяционного иммунитета. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства предложил обратить внимание на слова специалистов, которые считают возможным снятие ограничений после создания коллективного иммунитета. Путин отметил, что если вакцинация россиян продолжит идти в том же темпе, то к концу лета можно ожидать соответствующего результата.

Однако для этого сделать прививку должны не менее 70% взрослого населения. Об этом Путин рассказала в эфире телеканала "Россия-1".

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#путин #ограничения #коронавирус

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