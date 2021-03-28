Перекрытие Суэцкого канала обернется для России экономической выгодой — Колташов

Чрезвычайное для всего мира происшествие положительно повлияет на российскую экономику, уверен экономист.

Вот уже пятый день грузовое судно Ever Given перекрывает важнейший морской торговый путь — Суэцкий канал. С 23 марта контейнеровоз стоит на мели «мертвым грузом»: ни буксировка, ни посильная разгрузка 400-метрового судна, рассчитанного на 200 тысяч тонн груза, не исправляют ситуацию.

Предполагается, что Суэцкий канал будет перекрыт кораблем-гигантом не менее недели. Порыв ветра или техническая неисправность — причины не так важны, как последствия. О них эксперты со всего мира говорят все чаще, подсчитывая финансовые потери.

Через Суэцкий канал проходит около 12% всей мировой торговли, в том числе 10% нефти и 8% сжиженного природного газа. Более 300 судов стоят в «пробке», стоимость грузов, попавших в западню, оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Часть кораблей, по старинке, пошли в обход Африки, наматывая тысячи морских миль.

Но и в этой ситуации есть положительные стороны. Во-первых, она станет для человечества своеобразным уроком: теперь мировой рынок усвоит, что бывают проблемы, связанные не только с коронавирусом, отмечает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Во-вторых, есть новости еще лучше: на российскую экономику это происшествие повлияет положительно.

«Перекрытие Суэцкого канала показало, что континентальные наземные транспортные пути, которыми обладает Россия и которые являются частью евразийского пространства, не утратили своего значения. Наоборот, их важность остается чрезвычайно высокой, не говоря уже о их надежности», — рассказал экономист в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

Морские транспортные коммуникации подвержены чрезвычайным обстоятельствам куда больше, чем наземные. В прежние десятилетия считалось, что железные дороги — вторичный или даже третичный по важности транспорт, как и автомобильные магистрали. Логистический упор делался на танкеры и сухогрузы.

Так, 23 марта устаревшие представления, отодвигавшие на задний план транспортные наземные пути, потерпели «моральное фиаско», отмечает Колташов. Впрочем, выгоду России сулит не только это.

«С этим событием возрастает и значение российского Северного морского пути — этот маршрут будет развиваться дальше в качестве дублирующего. Здесь российская экономика тоже извлекает определенную выгоду из сложившейся на Суэцком канале кризисной ситуации», — заключил экономист.

Иронично, но 151 год назад именно открытие Суэцкого канала болезненно ударило по экономике Российской империи и оставило «на мели» Кяхту — город первых русских миллионеров. Подробнее об этом читайте в нашей статье.