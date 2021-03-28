13:58 28 Марта 2021Политика
Австралийскому телеканалу пришлось прервать вещание из-за хакерской атаки
Телеканал Channel Nine заявил, что временно прекратил эфир из-за хакерской атаки. Австралийское издание выразило надежду, что сможет возобновить прерванную трансляцию позже.
Телеканал Channel Nine заявил, что временно прекратил эфир из-за хакерской атаки. Австралийское издание выразило надежду, что сможет возобновить прерванную трансляцию позже.
Из-за инцидента в эфир не смогла выйти утренняя передача Weekend Today. Обращение телеканала к сотрудникам передает портал TV Blackbox.
"Кибератака на наши системы сегодня нарушила прямую трансляцию, однако мы запустили некоторые процессы для обеспечения того, что мы сможем вернуться к нормальной сетке вещания", — заявили в Channel Nine.
Вместо запланированной программы телеканалу пришлось транслировать ранее записанные шоу. В СМИ также указали на уровень сложности атаки.