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13:48   28 Марта 2021
Общество

Российские медики рассказали, какие продукты помогут восполнить запас сил весной

Российские медики рассказали, какие продукты помогут восполнить запас сил весной

Упадок сил, который человек может испытывать весной, можно устранить при помощи специально составленного рациона питания, заявили в красноярском Роспотребнадзоре.

Важно, чтобы меню человека в весенний период было богато продуктами с высоким содержанием витаминов, пишет издание "Вслух". Рекомендуется есть бананы до обеда. В этих фруктах содержится большое количество калия и магния.

Вдобавок к этому, получить заряд энергии весной можно при помощи яиц, которые богаты холином, белками и железом, поделились специалисты Роспотребнадзора. Также, по мнению экспертов, важно не забывать об орехах, которые помогают мозгу лучше функционировать. Стоит помнить и о цитрусовых, внутри которых присутствуют бодрящие микроэлементы.

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#роспотребнадзор #витамины #упадок сил

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