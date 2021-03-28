Российские медики рассказали, какие продукты помогут восполнить запас сил весной

Упадок сил, который человек может испытывать весной, можно устранить при помощи специально составленного рациона питания, заявили в красноярском Роспотребнадзоре.

Упадок сил, который человек может испытывать весной, можно устранить при помощи специально составленного рациона питания, заявили в красноярском Роспотребнадзоре.

Важно, чтобы меню человека в весенний период было богато продуктами с высоким содержанием витаминов, пишет издание "Вслух". Рекомендуется есть бананы до обеда. В этих фруктах содержится большое количество калия и магния.

Вдобавок к этому, получить заряд энергии весной можно при помощи яиц, которые богаты холином, белками и железом, поделились специалисты Роспотребнадзора. Также, по мнению экспертов, важно не забывать об орехах, которые помогают мозгу лучше функционировать. Стоит помнить и о цитрусовых, внутри которых присутствуют бодрящие микроэлементы.