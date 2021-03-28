Политолог Кемени раскрыл, почему власти США пытаются скрыть проблемы в стране
Правящая верхушка США всеми силами пытается скрыть от мира внутренние проблемы страны. Так считает венгерский политолог Ласло Кемени.
Эксперт поделился такой точкой зрения с журналистами портала "Украина.ру". По его словам, американские власти искренне считают, что США до сих пор находятся во главе всей планеты, хотя мир уверен ровно в обратном.
"Америка сейчас старается все свои проблемы, а они остались, они никуда не исчезли, старается все эти проблемы замять, скрыть от остального мира, чтобы мир не видел, в каком состоянии находится Америка", — рассказал политолог.
Кемени считает, что президент США Джо Байден пока не успел сделать ничего для решения проблем, возникающих как внутри страны, так и извне. По словам эксперта, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис может вскоре занять президентское кресло.