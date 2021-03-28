Политолог Кемени раскрыл, почему власти США пытаются скрыть проблемы в стране

Правящая верхушка США всеми силами пытается скрыть от мира внутренние проблемы страны. Так считает венгерский политолог Ласло Кемени.

Правящая верхушка США всеми силами пытается скрыть от мира внутренние проблемы страны. Так считает венгерский политолог Ласло Кемени.

Эксперт поделился такой точкой зрения с журналистами портала "Украина.ру". По его словам, американские власти искренне считают, что США до сих пор находятся во главе всей планеты, хотя мир уверен ровно в обратном.

"Америка сейчас старается все свои проблемы, а они остались, они никуда не исчезли, старается все эти проблемы замять, скрыть от остального мира, чтобы мир не видел, в каком состоянии находится Америка", — рассказал политолог.

Кемени считает, что президент США Джо Байден пока не успел сделать ничего для решения проблем, возникающих как внутри страны, так и извне. По словам эксперта, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис может вскоре занять президентское кресло.