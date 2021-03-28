Российские медики объяснили причины появления нервного тика

Причины возникновения нервного тика назвали российские врачи и рассказали, как бороться с недугом. Подергивание глаза не всегда связано с высокой стрессовой нагрузкой.

Причины возникновения нервного тика назвали российские врачи и рассказали, как бороться с недугом. Подергивание глаза не всегда связано с высокой стрессовой нагрузкой.

Одной из главных причин возникновения нервного тика является блефароспазм. Он развивается у людей в зрелом возрасте. Его принцип формирования еще не изучен. Медики считают, что блефароспазм вызывают сухость глаз, злоупотребление алкоголем, никотином и кофеином.

Также подергивание глаза может вызвать повышенная тревожность, переутомление и эмоциональное потрясение, передает РБК. Чтобы предотвратить нервный тик, рекомендуется отказаться от употребления спиртного, высыпаться, накладывать теплые компрессы, уменьшить количество кофеина.