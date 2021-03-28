Вирусолог назвал особенности третьей волны COVID-19 в России

Ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский убежден, что резкого роста числа заболевших ждать не стоит.

Ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский убежден, что резкого роста числа заболевших ждать не стоит.

Специалист предполагает, что начало третьей волны придется на осень. По его мнению, не стоит верить тому, что коронавирус ведет себя так же, как и ОРВИ, о новой инфекции еще не все известно. Для примера он приводит Бразилию, где жаркий климат круглый год, но сейчас это одна из самых пораженных коронавирусом стран.

"Первая волна — конец сентября- октябрь. Вторая волна — конец декабря — январь, третья волна — март—апрель. И все волны, что мы прошли попадают на эти пики. И получается, что сейчас как раз поднимается третья волна каждого цикла. Но это каждый год, и не надо приписывать только к коронавирусу. Все вирусы, кокки поднимаются одновременно по этим волнам", — заявил ученый URA.RU.

По словам Аграновского, третья волна в России пойдет по европейскому сценарию. В отличие от первой и второй, по его мнению, высокой заболеваемости в этот период не будет зафиксировано.