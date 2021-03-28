Число пострадавших в результате теракта в Индонезии возросло до 14 человек

Количество раненых после взрыва у входа в христианскую церковь в Индонезии увеличилось до 14, сообщают правоохранительные органы города Макассар.

Количество раненых после взрыва у входа в христианскую церковь в Индонезии увеличилось до 14, сообщают правоохранительные органы города Макассар.

Следователи обнаружили на территории собора останки нападавших. Сколько человек было причастно ко взрыву — установить не удалось. По предварительным данным, два человека на мотоцикле пытались въехать на территорию церкви, когда прогремел взрыв. На месте происшествия найден поврежденный байк. Теракт произошел утром, когда заканчивалась служба.

Российское посольство попросило граждан РФ, проживающих в Макассаре, сохранять спокойствие и воздержаться от посещения общественных мест. Также они отметили необходимость выполнения требований полиции.