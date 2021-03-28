Немецкие политики призвали Берлин начать переговоры с Москвой по "Спутнику V"

Германия нуждается в вакцине от коронавируса, диалог о поставках российского препарата "Спутник V" следует начать как можно скорее.

Германия нуждается в вакцине от коронавируса, диалог о поставках российского препарата "Спутник V" следует начать как можно скорее.

Такую точку зрения высказал премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов в беседе с журналистами издания Die Welt.

"Я выступаю за "Спутник V" не потому, что он из России, я считаю, что нужно покупать все вакцины, какие возможно. Предложение по "Спутнику V" есть, нужно заключать предварительные договоры" — рассказал политик.

Рамелов отметил, что национальной сертификации ФРГ для российского препарата не потребуется, достаточно проверки вакцины в соответствии с правилами и нормами Евросоюза.

Бодо Рамелов не одинок в своем мнении. Ранее в поддержку "Спутника V" выступали лидеры нескольких федеральных земель ФРГ, в том числе Баварии, Бранденбурга, Саксонии. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что закупка препарата возможна только после получения сертификации европейского регулятора.