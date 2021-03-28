Ученые объяснили связь между пережитым стрессом и появлением аллергии

Сильная аллергия у людей взаимосвязана с гормоном стресса, который освобождает кортикотропин, заявили ученые из городского университета Осаки.

Сильная аллергия у людей взаимосвязана с гормоном стресса, который освобождает кортикотропин, заявили ученые из городского университета Осаки.

Предпосылками к исследованию японских специалистов стали частые жалобы пациентов на ухудшение аллергических симптомов при психологическом стрессе. В ходе изучения выяснилось, что аллергические реакции связаны с гормоном стресса. Он отвечает за высвобождение кортикотропина.

Исследователи использовали обнаруженную информацию для нахождения механизма, с помощью которого кортикотропин увеличивает число "агентов", участвующих в процессе аллергической реакции. Также специалисты отметили, что они не только пришли к понимаю того, в какой мере стресс влияет на аллергию, но и вдобавок нашли возможное средство для ее лечения.