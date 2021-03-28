В Омске после инсульта скончался заслуженный врач России Рустам Агишев

Заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 в Омске, заслуженный врач России Рустам Агишев умер после инсульта, который он перенес в декабре 2020 года.

Заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 в Омске, заслуженный врач России Рустам Агишев умер после инсульта, который он перенес в декабре 2020 года.

Агишев не сумел полностью восстановиться после тяжелой болезни. По словам главврача больницы, это невосполнимая утрата для всего российского медицинского сообщества. При этом покойный был настоящим фанатом своего дела, для других медиков он останется примером преданности, милосердия и мудрости.

В БСМП-1 Агишев проработал с 1990 года, в 2001-м врач возглавил свое отделение. Прощание с ним состоится 30 марта в ритуальном зале ГКБ-1 имени Кабанова в Омске.