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12:05   28 Марта 2021
Политика

Посол Польши в РФ заявил о готовности Варшавы к равноправному диалогу с Москвой

Посол Польши в РФ заявил о готовности Варшавы к равноправному диалогу с Москвой

Нормализация отношений Российской Федерации и Польши возможна, Варшава со своей стороны готова к равноправному диалогу с Москвой.

Об этом рассказал польский посол в РФ Кшиштоф Краевский. По его словам, он говорит об этом в качестве гражданина Польши и европейца, который обеспокоен мировыми политическими трендами.

"Считаю, что нормализация в отношениях возможна", — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Краевский добавил, что Варшава "может предложить России многое". По его словам, в этом случае необходима воля к равноправному диалогу на основе соблюдения международных обязательств.

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#россия #польша #Краевский

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