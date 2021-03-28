Посол Польши в РФ заявил о готовности Варшавы к равноправному диалогу с Москвой

Нормализация отношений Российской Федерации и Польши возможна, Варшава со своей стороны готова к равноправному диалогу с Москвой.

Нормализация отношений Российской Федерации и Польши возможна, Варшава со своей стороны готова к равноправному диалогу с Москвой.

Об этом рассказал польский посол в РФ Кшиштоф Краевский. По его словам, он говорит об этом в качестве гражданина Польши и европейца, который обеспокоен мировыми политическими трендами.

"Считаю, что нормализация в отношениях возможна", — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Краевский добавил, что Варшава "может предложить России многое". По его словам, в этом случае необходима воля к равноправному диалогу на основе соблюдения международных обязательств.