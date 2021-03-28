В Госдуме одобрили закон о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев

Депутаты Государственной думы РФ одобрили законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев.

Депутаты Государственной думы РФ одобрили законопроект о запрете на услуги суррогатных матерей для иностранцев.

Член комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова сообщила, что теперь инициативу будут рассматривать в Правительстве РФ.

Если законопроект одобрят, то услугами суррогатного материнства смогут воспользоваться лишь граждане России или те, кто имеет вид на жительство в стране. Они должны быть в возрасте от 25 до 55 лет и состоять в официальном браке. При этом после регистрации отношений должно пройти не меньше года.