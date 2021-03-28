Представитель главы Евросовета призвал политиков Грузии встать на "европейский путь"

Политические партии Грузии должны встать на "европейский путь" и найти компромисс для выхода страны из кризиса, считает представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

Политические партии Грузии должны встать на "европейский путь" и найти компромисс для выхода страны из кризиса, считает представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

Дипломат прибыл в Тбилиси в ночь на воскресенье. Представитель главы Еврокомиссии начнет проводить встречи с властью и оппозицией с 29 марта.

"Сейчас настало время компромиссов. Компромисс не означает слабость. Он очень важен. Компромисс является демонстрацией того, что демократия в Грузии работает, и это является европейским путем", — заявил Кристиан Даниэльсон.

Политический кризис в Грузии продолжается уже пять месяцев. Оппозиция отказалась признавать итоги осенних парламентских выборов и обвинила власти в фальсификации результатов голосования. Большая часть оппонентов руководства страны до сих пор отказывается работать в новом парламенте.