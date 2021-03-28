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11:43   28 Марта 2021
Политика

Представитель главы Евросовета призвал политиков Грузии встать на "европейский путь"

Представитель главы Евросовета призвал политиков Грузии встать на "европейский путь"

Политические партии Грузии должны встать на "европейский путь" и найти компромисс для выхода страны из кризиса, считает представитель главы Евросовета Кристиан Даниэльсон.

Дипломат прибыл в Тбилиси в ночь на воскресенье. Представитель главы Еврокомиссии начнет проводить встречи с властью и оппозицией с 29 марта.

"Сейчас настало время компромиссов. Компромисс не означает слабость. Он очень важен. Компромисс является демонстрацией того, что демократия в Грузии работает, и это является европейским путем", — заявил Кристиан Даниэльсон.

Политический кризис в Грузии продолжается уже пять месяцев. Оппозиция отказалась признавать итоги осенних парламентских выборов и обвинила власти в фальсификации результатов голосования. Большая часть оппонентов руководства страны до сих пор отказывается работать в новом парламенте.

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#грузия #евросовет #Кристиан Даниэльсон

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