Врач рассказала, как пандемия может помочь аллергикам

Специалист дала дала несколько рекомендаций людям с аллергией и рассказала о неожиданной пользе от пандемии.

Специалист дала дала несколько рекомендаций людям с аллергией и рассказала о неожиданной пользе от пандемии.

Врач-терапевт Людмила Лапа, гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой, рассказала RT об аллергенах и как от них уберечься. По словам специалиста, самый сложный период для людей с аллергией наступает с марта по апрель.

Ношение защитных средств из-за пандемии может облегчить состояние и помочь пережить непростое для здоровья время. Маска защитит органы дыхания и не пропустит пыльцу.

"Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее. Также есть назальные фильтры (они вставляются в нос), которые продаются в аптеках. Они тоже очень хорошо помогают защититься. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается" , — сказала Лапа.

Приступ может вызвать трава, а также одуванчики. Аллергологи-иммунологи рекомендуют посетить специалиста заранее и начать прием антигистаминных препаратов перед наступлением сезона.