Россиянам назвали симптомы, при которых лучше отложить вакцинацию от COVID-19

Наличие ряда симптомов говорит о том, что следует отсрочить вакцинацию от COVID-19, заявил доктор медицинских наук Александр Горелов.

Наличие ряда симптомов говорит о том, что следует отсрочить вакцинацию от COVID-19, заявил доктор медицинских наук Александр Горелов.

Повременить с прививкой следует тем, у кого имеются хронические заболевания пищеварительной системы в стадии обострения. При этом, наличие хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с kp.ru.

Он добавил, что такие пациенты наоборот находятся в группе риска, и им следует привиться как можно скорее. В случае обострения какой-либо болезни следует подлечиться и сделать прививку через пару недель, добавил эксперт. При обострении ринита после вакцинации врач рекомендует принимать антигистаминные лекарства.