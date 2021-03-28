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11:05   28 Марта 2021
Общество

Метеоролог Тишковец заявил, что россиян в 2021 году ждет "персиковое" лето

Метеоролог Тишковец заявил, что россиян в 2021 году ждет "персиковое" лето

Летний период -будет сопровождаться теплыми температурными показателями, превышающим климатическую норму, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Лето, которое ждет россиян в этом году, можно охарактеризовать как "персиковое", поделился эксперт в беседе с корреспондентом URA.RU. Тишковец добавил, что в июне и августе могут наблюдаться осадки, однако июль окажется засушливым.

Погода летом 2021 года прекрасно подойдет для тех, кто хочет отправиться на российский юг, уточнил метеоролог. Вдобавок к этому, превышение климатической нормы в летний период положительно скажется на урожае.

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#лето #погода #тишковец

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