Сатановский назвал этноцидом политику Киева по «выдворению» русских из страны

Политолог напомнил Киеву об угнетении русских и русскоязычных граждан Украины и венгров Закарпатья.

Предложение украинского вице-премьера выселить из Крыма всех россиян после «возвращения контроля» Киева над российским Крымом уже достаточная причина, чтобы ни о каком «возвращении» полуострова киевским властям можно было даже не мечтать, заявил политолог Евгений Сатановский.

Угрозы этноцида русских и русскоязычного населения для Киева не пустой звук — этот процесс уже происходит на территории Украины, затрагивая и другие национальные меньшинства. В пример Сатановский привел венгров в Закарпатье, которым угрожают убийствами украинские националисты, подозревающие этнических венгров в сепаратизме.

Политолог уверен, что российские власти должны ответить на заявление киевского вице-премьера не словами, а ощутимыми мерами.

«…Хотелось бы увидеть действия, а не слова. Которые, судя по Крыму, Сирии и Карабаху производить на должном уровне мы худо-бедно научились. Тем более, терять теперь особо нечего. Дружить-то нам ни с Брюсселем, ни с Вашингтоном, ни с Киевом точно не придется», — написал Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Ранее вице-премьер Украины и «министр по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма Киев выдворит оттуда всех россиян. По словам чиновника, на полуостров якобы «завезли» полмиллиона россиян, чтобы «размыть» местное население. Это Резников считает «военным преступлением» и грозится, что РФ понесет за это ответственность.

«Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо.

В Крыму назвали план по выселению россиян из Крыма «истерикой очередного киевского русофоба» — такое заявление сделал сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец. Крымчанин отметил, что никакого возвращение полуострова под контроль Украины никогда не будет, а пониманием этого факта и продиктованы все одиозные заявления из Киева.

Ранее политолог Александр Перенджиев осудил принятую накануне Владимиром Зеленским новую военную стратегию Украины, в которой Россия обозначается главным внешним врагом.