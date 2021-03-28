Ушел из жизни диктор турниров по борьбе и заслуженный тренер РСФСР Премильский

Феликс Премильский, воспитавший несколько поколений борцов, умер на 87-м году жизни, заявили в Федерации спортивной борьбы России.

Феликс Премильский, воспитавший несколько поколений борцов, умер на 87-м году жизни, заявили в Федерации спортивной борьбы России.

Специалист начал свою профессиональную карьеру тренера в Казахстане, куда попал по распределению после окончания физкультурного института. В Караганде Премильский открыл свою школу и в течение 23 лет обучал борцовским навыкам местных учеников.

Затем он перебрался в Москву, где первый в СССР набрал группу женщин для занятий вольной борьбой. Одна из его учениц впоследствии стала четырехкратной чемпионкой в этом виде спорта, пишет ТАСС.

Кроме того, Премильский известен как диктор. Он комментировал множество различных турниров, в том числе соревнования на Олимпиаде, которая прошла в 1980 году.