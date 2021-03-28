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10:49   28 Марта 2021
Политика

Власти Крыма предъявят иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Власти Крыма предъявят иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем украинцам, которые выступили ее организаторами, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, водная блокада полуострова должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, пишет РИА Новости.

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады", — подчеркнул Константинов.

Ранее парламентарий рассказал, что иск о водной блокаде полуострова к ее организаторам планируется подать в суд в первом полугодии текущего года.

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#украина #крым #константинов

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