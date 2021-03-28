Власти Крыма предъявят иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем украинцам, которые выступили ее организаторами, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем украинцам, которые выступили ее организаторами, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, водная блокада полуострова должна квалифицироваться не иначе, как попытка геноцида и физического уничтожения людей, пишет РИА Новости.

"На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады", — подчеркнул Константинов.

Ранее парламентарий рассказал, что иск о водной блокаде полуострова к ее организаторам планируется подать в суд в первом полугодии текущего года.