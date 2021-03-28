Правящая партия Ангелы Меркель теряет уровень поддержки

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель — стремительно теряет поддержку, следует из проведенных на этой неделе опросов.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель — стремительно теряет поддержку, следует из проведенных на этой неделе опросов.

Согласно полученным данным, ближайшие конкуренты ХДС, партия "Союз 90/Зеленые", отстает от правящей на два процента. Этот разрыв сокращается к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре.

В настоящее время рейтинг Меркель составляет 25%, с начала марта он имеет тенденцию к снижению, пишет Reuters.

ХДС уже проиграла региональные выборы в западных землях Германии. Генеральный секретарь партии Пауль Цимиак считает, что основной причиной поражения стало недовольство немцев результатами борьбы государства с кризисом после пандемии.