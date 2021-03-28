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10:29   28 Марта 2021
Политика

Прилепин рассказал о перспективах Зеленского на посту президента Украины

Прилепин рассказал о перспективах Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский лишится своей должности за свои насильственные действия. Об этом заявил писатель Захар Прилепин.

Эксперт прокомментировал возможность переизбрания действующего главы Украины. По его мнению, Зеленский подло и цинично действует в отношении Донбасса и русскоязычного населения страны.

"Его переизберут! Даже не переизберут еще раз, а его выгонят!" — приводит слова писателя "Новороссия".

Глава государства "насилует половину Украины", констатировал Захар Прилепин. Писатель уверен, что Зеленского неизбежно отстранят в будущем. Такой комментарий он дал в связи с возможным переизбранием президента Украины на второй срок.

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#украина #прилепин #зеленский

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