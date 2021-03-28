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10:24   28 Марта 2021
Происшествия

Российских туристов призвали не посещать людные места после теракта в Индонезии

Российских туристов призвали не посещать людные места после теракта в Индонезии

Посольство России в Индонезии обратилось к гражданам РФ, которые сейчас находятся в этой азиатской стране с призывом избегать мест скопления людей после теракта в Макассаре.

Как сообщалось ранее, мощный взрыв прогремел у католической церкви в Макассаре во время воскресной службы. В результате пострадали десять человек.

В дипмиссии РФ призвали всех российских туристов, которые находятся на Сулавеси, сохранять спокойствие, не посещать людные места массового скопления и следовать указаниям полиции.

"По предварительным данным, пока среди погибших числится только террорист", — уточняется в сообщении на официальной странице посольства в Facebook.

На месте ЧП продолжают работать полиция и экстренные службы. Все обстоятельства атаки устанавливаются. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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#теракт #индонезия #посольство рф

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