«Фашистский режим»: в РФ осудили мечту властей Украины выгнать россиян из Крыма

Заявление вице-премьера Украины о «выдворении» россиян из Крыма недопустимо в международной политике, заявил публицист Эрнест Макаренко.

Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о «выдворении» россиян из Крыма после «возвращения» полуострова под контроль Киева недопустимо в международной политике, заявил публицист Эрнест Макаренко. Такие высказывания из уст официальных украинских чиновников отражают «всю звериную, фашистскую сущность» нынешнего киевского режима, полагает он.

«Безусловно, они готовы везде преследовать всех, кто связан с Россией и с русскими, и хотели бы в своих мечтах выгнать россиян из Крыма. Но мечты останутся мечтами, это борьба моськи со слоном. Увы, есть опасность провокаций, но при надежной защите жители Крыма всех национальностей будут в безопасности», — рассказал Макаренко в комментарии «Политике Сегодня».

На протяжении многих лет киевские власти методично уничтожают все, что создал украинский народ, отмечает публицист. Макаренко был в Крыму в 2014 году за несколько дней до референдума: он восхитился «единым порывом людей, решимостью защищать свою землю». Это были жители всех национальностей, подчеркивает Макаренко: русские, татары, украинцы. Они единогласно противостояли «фашистскому безумию, захватившему власть в Киеве».

Ранее вице-премьер Украины и «министр по вопросам временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма Киев выдворит оттуда всех россиян. Чиновник утверждает, будто на полуостров завезли 500 тысяч россиян, чтобы «размыть» местное население. Это Резников считает «военным преступлением» и грозится, что РФ понесет за это ответственность в международном правовом плане.

«Я не люблю слово "депортация", оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо. Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь?», — сообщил украинский чиновник в интервью телеканалу «Дом».

В Крыму назвали план киевского вице-премьера по выселению россиян с полуострова «истерикой очередного киевского русофоба» — так выразился сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

Политолог Евгений Сатановский охарактеризовал политику украинских властей внутри страны и по отношению к крымчанам «этноцидом», призвав Москву к решительным действиям. С последним солидарен и депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет, предложивший следователям возбудить уголовное дело и объявить вице-премьера Украины Резникова в розыск.