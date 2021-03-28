Врач-онколог назвала продукты, которые провоцируют рак кишечника

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова дала несколько советов, как уберечь себя от рака кишечника и на что обратить внимание.

Врач-онколог и проктолог Елена Смирнова дала несколько советов, как уберечь себя от рака кишечника и на что обратить внимание.

Рак толстой кишки — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний. В 15% случаев он передается по наследству, пояснила эксперт "Российской газете".

Как показали исследования, питание с большим количеством жиров, а также дефицитом клетчатки, кальция и фолиевой кислоты может повлиять на развитие этого вида онкологической болезни. Риск заболевания повышается с возрастом, почти в 90% случаев его можно обнаружить у лиц старше 50 лет.

Врач рекомендует к 40 годам каждому проходить осмотр у специалиста. Она подчеркнула, что онкомаркеры малоспецифичны, и ставить точный диагноз по ним нельзя. Отрицательные или нормальные величины не исключают, а повышенные – не подтверждают наличие рака.