Лидер оппозиции Венесуэлы сдал положительный тест на коронавирус

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

Гуайдо рассказал, что чувствует лишь легкие симптомы болезни и следует рекомендациям медиков, чтобы поскорее выздороветь. Также он отметил, что перед получением результата теста четыре дня находился на карантине.

"Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения в карантине я получил положительный результат теста на COVID-19", — написал он в соцсети.

Ранее власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, которые предназначены для борьбы с распространением коронавируса.