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10:02   28 Марта 2021
Политика

Лидер оппозиции Венесуэлы сдал положительный тест на коронавирус

Лидер оппозиции Венесуэлы сдал положительный тест на коронавирус

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил в Twitter, что заразился коронавирусом.

Гуайдо рассказал, что чувствует лишь легкие симптомы болезни и следует рекомендациям медиков, чтобы поскорее выздороветь. Также он отметил, что перед получением результата теста четыре дня находился на карантине.

"Я хочу ответственно проинформировать страну о том, что после четырех дней нахождения в карантине я получил положительный результат теста на COVID-19", — написал он в соцсети.

Ранее власти Венесуэлы начали уголовное расследование против Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, которые предназначены для борьбы с распространением коронавируса.

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#венесуэла #гуайдо #коронавирус

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