Российским госслужащим могут запретить вид на жительство за рубежом

Депутаты ГД рассмотрят во втором чтении законопроект, вводящий для госслужащих и военных запрет на наличие не только иностранного гражданстсва, но и вида на жительство за границей.

Депутаты ГД рассмотрят во втором чтении законопроект, вводящий для госслужащих и военных запрет на наличие не только иностранного гражданстсва, но и вида на жительство за границей.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассмотрение планируется в апреле. Также он отметил, что существенных поправок вносить не планируется, пишет ТАСС.

В первом чтении законопроект, который был внесен президентом России Владимиром Путиным, приняли 20 января. Он предусматривает запрет на замещение государственных и муниципальных должностей в связи не только с наличием гражданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на проживание за границей.