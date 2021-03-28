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9:52   28 Марта 2021
Политика

Российским госслужащим могут запретить вид на жительство за рубежом

Российским госслужащим могут запретить вид на жительство за рубежом

Депутаты ГД рассмотрят во втором чтении законопроект, вводящий для госслужащих и военных запрет на наличие не только иностранного гражданстсва, но и вида на жительство за границей.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассмотрение планируется в апреле. Также он отметил, что существенных поправок вносить не планируется, пишет ТАСС.

В первом чтении законопроект, который был внесен президентом России Владимиром Путиным, приняли 20 января. Он предусматривает запрет на замещение государственных и муниципальных должностей в связи не только с наличием гражданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина РФ на проживание за границей.

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#госдума #закон #госслужащие

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