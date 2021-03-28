Финансист Ачкасов рассказал об инвестициях в период инфляции

Инвесторам при ускоренной инфляции следует приобретать реальные активы и сокращать долю финансовых. При этом лучшим антиинфляционным активом служит золото.

Инвесторам при ускоренной инфляции следует приобретать реальные активы и сокращать долю финансовых. При этом лучшим антиинфляционным активом служит золото.

Об этом рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. Он уточнил, что вкладывать деньги стоит в сырье, сельскохозяйственную продукцию и драгоценные металлы, а отказаться нужно от акций и облигаций.

Как объяснил финансист, инвестиции в реальные активы возможны в виде покупки фьючерсов или биржевых фондов, которые вкладывают в биржевые товары или во фьючерсы. Лучшим защитным активом во время инфляции считается золото, указал Ачкасов.

"Бесконтрольное печатание денег в развитых странах и продолжение многолетнего тренда на ослабление доллара поддержат рост цен на золото в долгосрочной перспективе", — полагает эксперт.

Он добавил, что если и оставлять в портфеле финансовые активы, то преимущество стоит отдавать акциям. Облигации в условиях растущей инфляции обычно дешевеют, что видно по падению доходности ОФЗ в первом квартале, объяснил Ачкасов.