В Мексике при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек

Легкомоторный самолет Cessna 401 потерпел крушение в штате Сонора на севере Мексики. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе пилот.

Легкомоторный самолет Cessna 401 потерпел крушение в штате Сонора на севере Мексики. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе пилот.

Пассажиры воздушного судна получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них медиками оценивается как крайне тяжелое. По данным источников, среди погибших оказался чиновник правительства Соноры. На фотографиях, сделанных с места крушения, видно, что после о удара о землю самолет загорелся.

Мексиканские власти инициировали расследование по факту случившегося. Предположительно, самолет рухнул после того, как задел линию электропередач. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.