9:30 28 Марта 2021Происшествия
В Мексике при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек
Легкомоторный самолет Cessna 401 потерпел крушение в штате Сонора на севере Мексики. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе пилот.
Легкомоторный самолет Cessna 401 потерпел крушение в штате Сонора на севере Мексики. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе пилот.
Пассажиры воздушного судна получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них медиками оценивается как крайне тяжелое. По данным источников, среди погибших оказался чиновник правительства Соноры. На фотографиях, сделанных с места крушения, видно, что после о удара о землю самолет загорелся.
Мексиканские власти инициировали расследование по факту случившегося. Предположительно, самолет рухнул после того, как задел линию электропередач. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.