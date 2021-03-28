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9:30   28 Марта 2021
Происшествия

В Мексике при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек

В Мексике при крушении легкомоторного самолета погибли шесть человек

Легкомоторный самолет Cessna 401 потерпел крушение в штате Сонора на севере Мексики. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе пилот. 

Пассажиры воздушного судна получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них медиками оценивается как крайне тяжелое. По данным источников, среди погибших оказался чиновник правительства Соноры. На фотографиях, сделанных с места крушения, видно, что после о удара о землю самолет загорелся.

Мексиканские власти инициировали расследование по факту случившегося. Предположительно, самолет рухнул после того, как задел линию электропередач. Все обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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#мексика #крушение самолета #сонора

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