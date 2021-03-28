Саакашвили предложил властями Грузии разрешить ему въезд в страну на 24 часа

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил властям впустить его в страну на сутки и посмотреть на реакцию граждан.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили предложил властям впустить его в страну на сутки и посмотреть на реакцию граждан.

По его словам, стоит провести следственный эксперимент. Об этом он рассказал в эфире "ТВ Пирвели".

"Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение. Почему такого не допускают?" — заявил Саакашвили.

Экс-глава Грузии уверен, что такой вариант не допускают, потому что, как только он "ступит на грузинскую землю", станет понятно, что поддержка власти составляет 5%, а его — 70-75%.

Помимо этого, Саакашвили заявил, что грузинские чиновники неоднократно приезжали на Украину и просили местных властей не выдавать его Тбилиси.