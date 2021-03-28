9:26 28 Марта 2021Происшествия
Жители Индонезии пострадали при взрыве в церкви
Десять человек пострадали после прогремевшего взрыва рядом с католическим храмом в Южной Сулавеси.
Десять человек пострадали после прогремевшего взрыва рядом с католическим храмом в Южной Сулавеси.
ЧП произошло в одной из церквей в воскресенье, 28 марта, в городе Макассар. По предварительной информации, у входа в собор неизвестный осуществил взрыв. Он же и скончался на месте. Уточняется, что много людей пришли на утреннюю воскресную мессу. Служители церкви сообщили, что при взрыве ранены несколько человек, им уже оказали первую медицинскую помощь.
К месту взрыва не приближались около получаса, после на место ЧП прибыли спецслужбы. В настоящее время все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.