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9:26   28 Марта 2021
Происшествия

Жители Индонезии пострадали при взрыве в церкви

Жители Индонезии пострадали при взрыве в церкви

Десять человек пострадали после прогремевшего взрыва рядом с католическим храмом в Южной Сулавеси.

ЧП произошло в одной из церквей в воскресенье, 28 марта, в городе Макассар. По предварительной информации, у входа в собор неизвестный осуществил взрыв. Он же и скончался на месте. Уточняется, что много людей пришли на утреннюю воскресную мессу. Служители церкви сообщили, что при взрыве ранены несколько человек, им уже оказали первую медицинскую помощь.

К месту взрыва не приближались около получаса, после на место ЧП прибыли спецслужбы. В настоящее время все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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#взрыв #индонезия #католическая церковь

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