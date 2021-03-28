Трамп посетит границу США и Мексики в ближайшие недели

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен на фоне миграционного кризиса в США посетить границу с Мексикой. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен на фоне миграционного кризиса в США посетить границу с Мексикой. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

Он сообщил, что приехать на границу его попросили сотрудники пограничной службы и иммиграционно-таможенной полиции. Бывший президент признался, что в некотором роде чувствует, что это его долг перед ними.

Трамп заявил, что считает пограничников "великолепными людьми, делающими великолепную работу", которую ныне делать невозможно. Экс-президент Соединенных штатов добавил, что огромное число прибывающих мигрантов в конечном итоге "уничтожит страну". Также в страну из Мексики направляется огромное количество наркотиков, заявил он.

Визит состоится в течение следующих двух недель, сообщил он. Трамп заявил, что при его руководстве страной стена на границе с Мексикой в настоящее время была бы уже возведена, если бы нынешний президент США Джо Байден не свернул бы проект.