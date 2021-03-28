ЦБ РФ отменит часть коронавирусных послаблений

Некоторые послабления Центробанка РФ, введенные из-за пандемии COVID-19, прекращают действовать с 1 апреля.

Некоторые послабления Центробанка РФ, введенные из-за пандемии COVID-19, прекращают действовать с 1 апреля.

Банк России в начале пандемии разрешил кредитным организациям с отсрочкой формировать резервы по кредитам и смягчил условия по некоторым из них. Большинство принятых мер действовали до 30 сентября 2020 года, однако после анализа многие из них было решено продлить. В первую очередь это касалось формирования резервов по кредитам бизнеса и граждан.

Начиная с 1 апреля, перестанет действовать рекомендация ЦБ удовлетворять обращения с просьбой о реструктуризации кредитов. Также отменяется рекомендация не начислять проценты за просроченную задолженность.

Рекомендация принудительно не выселять должников из жилья действует по 31 марта включительно. Также будут свернуты послабления в отношении создания резервов на потери по кредитам, предоставленные корпоративным клиентам. Резервные послабления по кредитам гражданам и малому и среднему предпринимательству будут действовать до июля.