Финансисты рассказали о влиянии курса рубля на жизнь россиян

Краткие колебания курса чаще всего сказываются на приобретении туров заграницу. Однако на повседневную жизнь граждан это никак не влияет.

Краткие колебания курса чаще всего сказываются на приобретении туров заграницу. Однако на повседневную жизнь граждан это никак не влияет.

Такой вывод сделал финансист Руслан Пичугин. По его словам, колебания курса сильнее всех чувствуют туристы. Это может отразиться на стоимости проживания в отеле и на ценах на билеты.

"Также очень ощущается курсовая разница при заказе товаров из-за рубежа. Например, покупка запчастей для техники, которых нет в России", – подчеркнул Пичугин в беседе с "Российской газетой".

Не так заметны колебания курса в повседневной жизни. Они составляют часть инфляции, к которой граждане уже привыкли.