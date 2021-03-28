Германия оборудовала подлодки российскими навигационными системами

Навигационные устройства, которые разработала российская компания "Транзас", установили на подводные лодки ВМС Германии. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Навигационные устройства, которые разработала российская компания "Транзас", установили на подводные лодки ВМС Германии. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

Берлин начал сотрудничество с "Транзасом" еще в 2005 году. Практически 100 кораблей во время правления канцлера Герхарда Шредера получили новые системы навигации. Германия также остановилась на системе Transas Navi-Sailor 4000 для оснащения современных подлодок U 35 и U 36.

Финское предприятие выкупило компанию "Транзас" в 2018 году. Предприятие работало с 1990 года. Однако подразделение, которое занимается военными разработками, осталось под руководством Москвы. По мнению журналистов издания, это стало поводом для пристального внимания западных разведслужб.