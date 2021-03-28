Украинцам "пообещали" снижение пенсионных выплат

Украинские власти не планируют повышать пенсии. Размер пенсионных выплат со временем может только уменьшиться, заявили в Министерстве социальной политики Украины.

Украинские власти не планируют повышать пенсии. Размер пенсионных выплат со временем может только уменьшиться, заявили в Министерстве социальной политики Украины.

В ведомстве назвали причину уменьшения пенсий. Она связана с демографической ситуацией, которая на Украине ухудшается.

Для нормального функционирования солидарной пенсионной системы, как отметили в министерстве, нужно, чтобы взносы платили хотя бы в два раза больше граждан, чем получают пенсии. Сейчас на Украине деньги в Пенсионный фонд поступают от 13 млн работающих. Количество пенсионеров в стране – примерно 11,1 млн человек.

К 2050 году, согласно прогнозу правительства Украины, количество работающих граждан уменьшится до 9,7 млн человек. Пенсионеров станет на 600 тысяч человек больше.