Блинкен назвал безосновательными санкции Китая против США

США осуждают санкции Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

США осуждают санкции Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Штаты осуждают санкции КНР против двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания. Они стали ответом на санкции Вашингтона против руководства Китая, связанного с "нарушениями" прав человека в Синьцзяне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Санкции Китая против выступающих за права и свободы людей способствуют только еще более пристальному наблюдению международного сообщества к поисходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне, подчеркнул глава американской дипломатии.