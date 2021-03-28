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6:54   28 Марта 2021
Политика

Блинкен назвал безосновательными санкции Китая против США

Блинкен назвал безосновательными санкции Китая против США

США осуждают санкции Китая из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Штаты осуждают санкции КНР против двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания. Они стали ответом на санкции Вашингтона против руководства Китая, связанного с "нарушениями" прав человека в Синьцзяне. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Санкции Китая против выступающих за права и свободы людей способствуют только еще более пристальному наблюдению международного сообщества к поисходящему геноциду и преступлениям против человечности в Синьцзяне, подчеркнул глава американской дипломатии.

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