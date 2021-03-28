Шеремет предложил наказать вице-премьера Украины за угрозы в адрес россиян

Следственные органы РФ должны возбудить уголовное дело в отношении украинского вице-премьера Алексея Резникова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Следственные органы РФ должны возбудить уголовное дело в отношении украинского вице-премьера Алексея Резникова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Резников ранее призвал "выдворить россиян" из Крыма в случае "возвращения" полуострова в состав Украины. Шеремет назвал его слова "возмутительными". Подобные заявления, как отметил депутат, не должны оставаться безнаказанными.

"В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск", – подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

На заявление украинского чиновника также отреагировали в Крыму. Планы Киева по "выселению россиян" назвали нереальными.