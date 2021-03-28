Крымчане высмеяли планы Киева по выселению граждан России с полуострова

Крымчане призвали ответить на угрозу вице-премьера Украины Алексея Резникова "выдворить" россиян.

Крымчане призвали ответить на угрозу вице-премьера Украины Алексея Резникова "выдворить" россиян.

Такое заявление сделал представитель полуострова при представительстве республики при президенте России Александр Молохов. Он сообщил, что говорить о "выселении россиян с полуострова" — это равносильно разбирательству "нашествию рептилоидов на Крещатике". Молохов также добавил, что заявления министра по вопросам "временно оккупированных территорий" к реальности никак не относятся.

В интервью РИА Новости представитель Крыма отметил, что в последнее время Киев всеми силами пытается сменить дискурс. Вместо обсуждения реальных проблем в Киеве пытаются навязать "набившие оскомину темы".