Украинцы снова перейдут с киевского на московское время

Украина в воскресенье окажется в московском часовом поясе из-за перевода времени на час вперед. Это произойдет 28 марта в 03:00 по местному времени.

Украина в воскресенье окажется в московском часовом поясе из-за перевода времени на час вперед. Это произойдет 28 марта в 03:00 по местному времени.

Помешать переходу на московское время пыталась партия "Слуга народу". Однако их попытка не увенчалась успехом.

Член правящей партии Руслан Стефанчук отказ от московского времени назвал "геополитической задачей". Он выступал с предложением установить на всей территории Украины "единое киевское время". По его словам, большая часть страны находится в пределах часового пояса UTC+2. Такие доводы были написаны в проекте закона "Об исчислении времени на Украине". Принятие документа провалилось во втором чтении.