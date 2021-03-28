Кинолог объяснил неоценимую важность похвалы для здоровья собаки

Похвала служит профилактикой стресса и заболеваний у собаки, поэтому важно как можно чаще хвалите питомца, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Похвала служит профилактикой стресса и заболеваний у собаки, поэтому важно как можно чаще хвалите питомца, сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, владельцы часто ругают собаку за плохое, а хорошее поведение не отмечают должным образом. По этой причине животное не понимает, как правильно себя вести. Разобраться с данной проблемой можно с помощью добрых слов и заслуженного внимания. Эксперт отметил, что отсутствие эмоциональной поддержки со стороны владельца, приведет к проблемам поведения животного, передают РИА Новости.

"Чем чаще собаку поощрять, тем больше собаке хочется повторять нужное действие, это касается не только выполнения разученных команд, а в целом всего, что делает ваша собака. Похвала создаст предсказуемость для собаки. Она точно захочет вновь и вновь демонстрировать хорошее поведение", — объяснил кинолог.

Если человеку кажется, что четвероного друга не за что хвалить, он просто невнимательный хозяин. Развитие доверительных отношений позитивно сказывается не только на эмоциональном поведении питомца, отсутствии робости и сжатости, но и в физическом плане. Если пес не будет испытывать стрессов, то и со здоровьем у него должно быть все в порядке.