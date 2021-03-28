Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
3:53   28 Марта 2021
Политика

Киев оценил возможность восстановить Донбасс своими силами

Киев оценил возможность восстановить Донбасс своими силами

Украинские власти будут вынуждены запросить помощь Евросоюза для восстановления Донбасса после "деоккупации", заявил вице-премьер Алексей Резников.

Своими силами Киеву Донбасс не восстановить. Помогать Украине финансами, по словам вице-премьера, придется всему европейскому сообществу.

Какая сумма для этого потребуется, пока не известно. Полный аудит Киев сможет провести только после полной "деоккупации", добавил Резников.

"Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", – отметил вице-премьер в беседе с телеканалом "Дом".

В Крыму ранее ответили на заявление Резникова "выдворить россиян" с полуострова. Планы Киева назвали нереальными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#донбасс #украина #деоккупация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров