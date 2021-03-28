3:53 28 Марта 2021Политика
Киев оценил возможность восстановить Донбасс своими силами
Украинские власти будут вынуждены запросить помощь Евросоюза для восстановления Донбасса после "деоккупации", заявил вице-премьер Алексей Резников.
Украинские власти будут вынуждены запросить помощь Евросоюза для восстановления Донбасса после "деоккупации", заявил вице-премьер Алексей Резников.
Своими силами Киеву Донбасс не восстановить. Помогать Украине финансами, по словам вице-премьера, придется всему европейскому сообществу.
Какая сумма для этого потребуется, пока не известно. Полный аудит Киев сможет провести только после полной "деоккупации", добавил Резников.
"Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать", – отметил вице-премьер в беседе с телеканалом "Дом".
В Крыму ранее ответили на заявление Резникова "выдворить россиян" с полуострова. Планы Киева назвали нереальными.