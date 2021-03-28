Попытка снять с мели контейнеровоз в Суэцком канале закончилась неудачей

Попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале не удалась, он по-прежнему блокирует движение других судов.

Попытка снять контейнеровоз Ever Given с мели в Суэцком канале не удалась, он по-прежнему блокирует движение других судов.

Освободить судно вновь попробуют во время прилива в воскресенье, сообщает со ссылкой на источник в администрации канала РИА Новости. Собеседник агентства уточнил, что будут проведены дноуглубительные работы. Во время следующего прилива попытка будет повторена.

Другой источник издания отметил, что пока нет информации, когда судно может быть сдвинуто, но «для этого есть позитивные признаки».

Бывший капитан судна "Фаина" Виктор Никольский назвал возможные причины, по которым судно село на мель. Эксперт считает, что авария с контейнеровозом Еvеr Givеn могла произойти из-за ошибки, которую допустили лоцман и рулевые.